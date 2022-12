Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Mobilfunkgeschäft am Ronchinplatz

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Zwei bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntagabend (18.12., 20.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Mobilfunkgeschäft am Ronchinplatz verschafft. Den Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter zunächst mit einem Findling die Eingangstür des Geschäfts ein. Im Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher nach derzeitigem Stand dann ein Mobiltelefon und flüchteten zu Fuß Richtung Rosenstraße.

Durch Zeugenangaben konnten die Täter beschrieben werden: Beide waren zwischen 20 - 25 Jahren alt und zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß. Ein Täter hatte eine korpulente Statur und war komplett dunkel gekleidet. Der zweite war schlank, trug eine dunkle Jeans und ein weißes Sweatshirt unter einer schwarzen Weste.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell