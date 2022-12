Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in zwei Kfz-Werkstätten an der Ravensberger Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Samstagnacht (17.12., 01.00 - 02.30 Uhr) in zwei Kfz-Werkstätten an der Ravensberger Straße eingebrochen. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Die Aufzeichnungen ließen zwei männliche Täter erkennen. Die Einbrecher hebelten jeweils die Zugangstüren auf. Nach derzeitigem Stand haben die Täter Werkzeuge und einen Laptop gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell