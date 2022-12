Polizei Gütersloh

POL-GT: Weihnachts-Vandalen unterwegs

Gütersloh (ots)

Halle/Westf. (TP) - Was vielen Kindern und Erwachsenen wirklich Freude beschert, haben offensichtlich völlig frustrierte Vandalen, in der Nacht zu Samstag (17.12.22) auf dem Ronchinplatz im Haller Zentrum zerstört. Bislang unbekannte Täter sägten den 5 Meter hohen und weihnachtlich geschmückten Christbaum ab. Nach ihrem sinnlosen Vorgehen ließen die Unbekannten den Baum am Tatort liegen. Der entstandene Gesamtsachschaden kann zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden. Und auch wenn es das Christkind und der Weihnachtsmann mit Sicherheit gesehen haben, bittet die Polizei Gütersloh um sachdienliche Hinweise unter Tel.-Nr. 05241 8690.

