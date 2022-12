POL-GT: 54-jähriger Mann verstirbt nach Unfall in Rietberg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Donnerstagvormittag (15.12., 09.50 Uhr - 10.50 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Prekerstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Wie sie in den Hausflur gelangt sind, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Polizei Gütersloh ...

mehr