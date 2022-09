Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung auf dem Purzelmarkt- Zeugen gesucht!

Billigheim-Ingenheim- 18.09.2022, 00:30 (ots)

In der Nacht kam es im Bereich des Treppenabganges in der alten Torstraße in Billigheim-Ingenheim zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein bislang unbekannter Täter, aus einer Gruppe von weiteren Männern heraus, mit einer Bierflasche gegen den Kopf eines 29-jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Die Mutter des 29-Jährigen wollte dazwischen gehen und wurde von einer der Personen zu Boden gestoßen, sodass ihre Brille zu Bruch ging. Ein an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligter junger Mann wurde folgendermaßen beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, 1,90m, schmale Statur, bekleidet mit einem weißen Pullover mit schwarzem Aufdruck im Nacken. Ein weiterer beteiligter junger Mann trug einen rot-blauen Pullover.

Der 29-jährige Geschädigte erlitt, durch den Schlag mit der Bierflasche, kleine Schnittwunden an der rechten Kopfseite, die durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst versorgt wurden. Seine Mutter wurde nicht verletzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

