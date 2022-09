POL-PDLD: Katzen verursachen Polizei-/Feuerwehreinsatz

Siebeldingen, Weinstraße- 16.09.2022, 22:00 Uhr- 17.09.2022, 06:00 Uhr (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Siebeldingen. Im Gebäude durchsuchten sie einen Büroraum. Da dort keine Wertgegenstände aufbewahrt werden, flüchteten sie ohne Beute. An dem aufgebrochenen Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. ...

mehr