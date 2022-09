Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken auf dem öffentlichen Parkplatz in der Weinstraße in Bad Bergzabern, neben der HEM-Tankstelle, ein dort zum Parken abgestellten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2000.- Euro belaufen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern.

