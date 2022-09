POL-PDLD: Rülzheim - Rollerfahren ist wie Radfahren

Leinsweiler- 16.09.2022, 12:45 Uhr (ots) - Eine 67-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße erhielt am Freitagmittag einen Anruf. Der Anrufer täuschte vor, ein Polizeibeamter zu sein und gab an, dass die Nichte der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Bei dem Unfall sei ein Kind schwer verletzt worden. Der falsche Polizeibeamte verlangte ...

mehr