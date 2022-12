Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche in Rietberg-Neuenkirchen - Kriminalpolizei prüft Tatzusammenhänge

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am frühen Freitagabend (16.12.) wurden im Ortsteil Neuenkirchen zwei Wohnungseinbrüche an den Straßen Feldstraße und Schlingfeld gemeldet, bei denen jeweils ein Tatverdächtiger vom Tatort flüchtete.

Zunächst verständigte ein Bewohner eines Wohnhauses an der Feldstraße die Polizei, als er gegen 17.45 Uhr verdächtige Geräusche und in der Folge eine unbekannte Person wahrnahm. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Zu einem Diebstahl kam nicht. Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei Gütersloh erneut über einen Einbruch in ein Wohnhaus informiert. An der Straße Schlingfeld flüchtete ein Tatverdächtiger aus einem Einfamilienhaus, als zwei Bewohner zurückkehrten. Auch dort wurde ersten Erkenntnissen nach kein Diebstahl festgestellt.

Die Zeugen beschrieben in beiden Fällen eine männliche Person, die zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß war und eine schlanke, sportliche Figur hatte. Am Tatort Schlingfeld beschrieben die Zeugen, dass der Tatverdächtige dunkel gekleidet war und eine schwarze Maske getragen haben soll.

Die Kriminalpolizei Gütersloh ermittelt derzeitig in beiden Fällen und prüft, ob sich mögliche Tatzusammenhänge ergeben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell