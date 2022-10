Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Boppard ST Buchholz (ots)

Am Freitag, den 14.10.2022, kam es um 08:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hunsrückhöhenstraße in Höhe der Autobahnabfahrt der A61. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Buchholz bzw. unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen dunklen Pkw, vergleichbar mit einem "VW Sharan" oder "Ford Galaxy", mit dem Teilkennzeichen "EN-KT ????" handeln. Der Hersteller und das Fahrzeugmodell sind unbekannt. Es wird ein Schaden an der Fahrzeugfront vermutet. Bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann mit Brille und Mütze gehandelt haben.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen gemacht oder ein auf die Beschreibung passendes, beschädigtes Fahrzeug gesichtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell