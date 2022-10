Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnhausbrand in Sankt Goar

Boppard (ots)

Am Nachmittag des 11.10.2022 kam es in Sankt Goar zu einem Dachgeschossbrand in einem Mehrparteienhaus. Der Brand konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass er nicht auf die angrenzenden Wohnhäuser übergriff. Alle Hausbewohner konnten sich selbstständig rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zwei der Bewohner wurden sicherheitshalber wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikationen ins Krankenhaus verbracht. Die Wohnungen im oberen Bereich des Hauses sind durch den Brand bzw. die Löscharbeiten momentan nicht bewohnbar. Es dürfte Sachschaden im Wert von mindestens 50.000-100.000 Euro entstanden sein. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei wird hierzu Ermittlungen einleiten.

