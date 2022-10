POL-PDKO: Schockanruf - Falsche Polizeibeamte

Koblenz (ots) - Am 10.10.2022 um 19.06 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer mit einem weißen Pkw unbekannten Fabrikats die B421 von Kirchberg kommend in Richtung Kappel. In Höhe des Kücherhofs kam der PKW-Fahrer aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Um einem Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der entgegenkommende Fahrer seinen Sattelauflieger nach rechts in die Leitplanke,es kam trotzdem zum Kontakt mit dem ...

