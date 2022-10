Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Raiffeisenmarkt/Postfiliale Emmelshausen

Emmelshausen (ots)

Am Mittwoch, den 12.10.2022, kam es im Zeitraum 00:20h - 03:20h, zu einem Einbruch in den Raiffeisenmarkt Emmelshausen, sowie der im selben Gebäude befindlichen Postfiliale. Der unbekannte Täter überkletterte die Umzäunung der Freiverkaufsfläche des Raiffeisenmarktes in Emmelshausen und verschaffte sich durch Einschlagen einer Glas-/ Kunststoffwand Zutritt zum Innenbereich des Marktes. Infolge wurde durch den unbekannten Täter unter anderem ein Tresor aufgeflext und eine noch unbekannte Bargeldsumme entwendet. Anschießend verschaffte er sich gewaltsam Zutritt in die dortige Postfiliale, wo dieser ein Schließfach aufflexte und mehrere Schränke durchwühlte. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Boppard richten (Tel: 06742-8090)

