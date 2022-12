Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Lebensmittelladen - Eingangstür mit Gullideckel eingeworfen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Mit einem Gullideckel haben Einbrecher von Sonntag auf Montag (18.12., 11.30 Uhr - 19.12., 09.45 Uhr) die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäfts an der Friedrich-Ebert-Straße eingeworfen und Bargeld gestohlen. Durch das Loch in der Scheibe gelangten die bislang unbekannten Täter in den Laden zwischen der Eickhoff- und der Berliner Straße und entwendeten aus der Kasse eine geringe Menge Münzgeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell