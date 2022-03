Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Handtasche während Zugfahrt gestohlen

Schwalmstadt-Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Samstagvormittag (19.3.) eine 34-Jährige aus Frankfurt. Die Frau war unterwegs in einem Regionalexpress in Richtung Kassel. Beim Halt im Bahnhof Treysa (gegen 10.20 Uhr) bemerkte die 34-Jährige, dass ihre Handtasche offensichtlich gestohlen wurde. Die Frankfurterin saß in der oberen Etage eines Doppelstockwagens, direkt an der Treppe.

Nach der Ankunft in Kassel erstattete sie Strafanzeige bei der Bundespolizei. In ihrer Handtasche befanden sich rund 200 EUR Bargeld sowie diverse Ausweispapiere.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

