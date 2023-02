Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Vorhalle

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Auffahrunfall verletzten sich am Freitagabend (10.02.2023) in Vorhalle drei Personen leicht. Gegen 19.10 Uhr stand ein 39-jähriger Mann mit seinem schwarzen VW an einer roten Ampel auf der Becheltestraße in Richtung Vorhalle. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem VW auf das stehende Auto des 39-Jährigen auf. Bei der Kollision verletzten sich die beiden Autofahrer sowie die 40-jährige Beifahrerin des 39-Jährigen leicht. Der Rettungsdienst brachte die 21-Jährige in ein Krankenhaus. Ihr VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell