POL-HX: Trunkenheit im Verkehr

Höxter (ots) - Im Tatzeitraum von Freitag, 20.05.2022, 18.30 h bis Samstag, 21.05.2022 , 07.15 h versuchten unbekannte Täter in ein Lottogeschäft in der Höxteraner Innenstadt einzubrechen. An der Eingangstür wurden frische Aufbruchspuren festgestellt, das Eindringen in das Geschäft gelang jedoch nicht. Wer sachdienliche Hinweise geben wird gebeten sich mit der Polizei Höxter unter Tel.: 05271-9620 in Verbindung zu ...

