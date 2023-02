Polizei Hagen

POL-HA: 24-jähriger Mann greift in der Innenstadt und in Wehringhausen drei Männer mit Messer an - Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führen zur Festnahme des Tatverdächtigen

Hagen (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Freitag (10.02.2023) auf Samstag nach intensiven Fahndungsmaßnahmen einen 24-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor in der Innenstadt und in Wehringhausen drei Männer mit einem Messer verletzte. Gegen 22.15 Uhr suchte ein 25-Jähriger die Polizeiwache in der Innenstadt auf und sagte den Beamten, dass ihn ein Mann am Graf-von-Galen-Ring mit einem Messer am Oberschenkel verletzt hat. Während die Beamten den leicht Verletzten medizinisch erstversorgten und sich den Sachverhalt schildern ließen, leiteten weitere Polizisten umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein. Etwa eine Stunde später wurde ein 19-jähriger Mann in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort ebenfalls mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Die Beschreibung des Täters deckte sich mit der des ersten Verletzten. Die Polizei intensivierte die Fahndungsmaßnahmen. Kurz darauf wurde bekannt, dass ein dritter, ebenfalls durch ein Messer am Oberschenkel Verletzter im nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurde. Der Täter griff den 28-Jährigen gegen 00:00 Uhr am Bergischen Ring an und flüchtete anschließend. Auch seine Beschreibung des Täters deckte sich mit den bisherigen Erkenntnissen. Unter Hinzuziehung starker Unterstützungskräfte aus benachbarten Polizeibehörden und einer massiven Intensivierung der Fahndungsmaßnahmen gelang es den Polizeibeamten, gegen 01.00 Uhr, den 24-jährigen Tatverdächtigen am Bergischen Ring zu stellen und vorläufig festzunehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Ein mögliches Motiv des 24-Jährigen ist bislang nicht bekannt. Bei keinem der drei Angegriffenen bestand aufgrund der Verletzungen Lebensgefahr. Die Tatwaffe konnte bislang nicht aufgefunden werden. (sen)

