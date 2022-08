Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ganoven klappern Autos ab - Polizei sucht Zeugen

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch beobachteten Anwohner der Buchenstraße / Am Stutzenflur drei dunkel gekleidete Gestalten, die sich an parkenden Pkw zu schaffen machten. Es wurde versucht die Türen zu öffnen, was auch in mindestens einem Fall gelang. Dieses Fahrzeug wurde augenscheinlich durchsucht. Als die Täter die Polizeistreifen erkannten, flüchteten sie in Richtung Eichenring, wo sich die Spur verlief. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise / konkrete Personenbeschreibungen oder gar Videoaufzeichnungen der Täter haben. Polizei Landstuhl 06371 805-1855|pilan RoBi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell