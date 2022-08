Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unglücksfall geht glimpflich aus

Jettenbach (ots)

Glück im Unglück hatten zwei Besucher des traditionellen Kerwefrühschoppen. Am Montagnachmittag fiel an einem Bierwagen eine Seitenwand plötzlich nach unten und verletzte zwei 83 und 44 Jahre alte Männer. Während der jüngere der Männer nur leicht getroffen wurde, erlitt der ältere der Herren Verletzungen am Kopf. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und in ein Krankernhaus gebracht. Dort stellten sich die Verletzungen glücklicherweise als nicht so schwer heraus, wie ursprünglich befürchtet. Er konnte noch am gleichen Abend die Klinik verlassen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Versagen aus. |pilek

