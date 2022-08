POL-PDKL: Zündelnde Täter festgenommen - ein Polizeibeamter verletzt

Bruchmühlbach (ots) - Am Montagmorgen musste die Polizei Landstuhl einen doch eher außergewöhnlichen Unfall aufnehmen. Am frühen Morgen war ein "E-Biker" auf der ehemaligen Landstraße von Eichelscheiderhof in Richtung Vogelbach unterwegs. Kurz vor der L 395 krachte er in einen dort geparkten Lkw. Wie sich herausstellte, hatte er während seiner Fahrt sein Handy genutzt. Der junge Mann aus dem Kreis Kusel musste ...

