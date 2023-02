Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Freiherr-vom-Stein-Straße brachen Unbekannte zwischen Freitagmittag (10.02.) und Montagmorgen (13.02.2023) in einem Mehrfamilienhaus in zwei Wohnungen ein. Eine von ihnen wurden als Lagerraum einer Firma genutzt. Zwei Mitarbeiter hatten bemerkt, dass das Schließblech der Tür Beschädigungen aufwies. Es konnte auf Anhieb festgestellt werden, dass Zählerschränke in dem Lager fehlten. Angaben zu weiterem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell