Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag kam es gegen 10 Uhr auf der Wulfener Straße zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 13.500 Euro. Der mutmaßliche Verursacher, ein 35-jähriger Mann aus Dorsten, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, konnte aber zeitnah von der Polizei in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Vor Ort ergaben sich dann erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Den Mann transportierten die Beamten zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Kanalbrücke, in Fahrtrichtung Süden. Dort fuhr der 35-Jährige auf einen, an der Ampel wartenden Autofahrer aus Haltern am See von hinten auf. Er stieg kurz aus, fuhr dann aber doch einfach weiter. Der 36-jährige Mann aus Haltern am See blieb unverletzt. Dem Dorstener untersagten die Beamten die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Beide Autos waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Wagen des 36-Jährigen wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell