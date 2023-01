Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Frau von Unbekanntem attackiert - Polizei sucht weitere Hinweisgeber

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Heute Morgen (ca. 07.50 Uhr) wurde eine 32-jährige Hertenerin, im Beisein ihres 5-jährigen Sohnes, an der Ecke Beethovenstraße/ Über den Knöchel von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Backumer Tal, die Frau wurde mit Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Das 5-jährige Kind ist augenscheinlich körperlich unversehrt, wird jedoch vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Zeugen beobachteten die Tat und informierten die Polizei.

Die genauen Hintergründe zur Tat sind noch unbekannt und müssen weiter eruiert werden. Es ergaben sich jedoch erste Erkenntnisse, die auf eine mögliche Beziehungstat hindeuten könnten. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Recklinghausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70m - 1,80m groß, korpulente Statur, schwarze Haare, Bomberjacke in olivgrün mit Lederapplikation, sonst dunkel gekleidet, anfangs trug er noch eine Mütze, die er am Tatort zurückließ und die von der Polizei sichergestellt wurde.

Es wurden auch ein Hubschrauber und ein Mantrailer bei der Fahndung eingesetzt.

Wer den Mann gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum: Maibaum (Staatsanwalt)

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Käding (Kriminalhauptkommissar)

