Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen bemerken Einbruch

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen riefen am frühen Samstagabend die Polizei, weil sie in einem Haus an der Bromberger Straße das Leuchten von Taschenlampen bemerkt hatten. Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass das Küchenfenster aufgehebelt und das Schlafzimemr durchsucht worden war. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter offenbar über die Terrassentür nach draußen. Bei dem Einsatz wurden die Kollegen von einem Polizeihund unterstützt. Ob die Einbrecher etwas erbeutet haben, ist noch unklar. Der Einbruch pasierte gegen 19 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und/oder Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

