POL-W: W - Zeugen gesucht: Jugendliche auf Staubenthaler Höhe angefahren - Fahrer flüchtet

Wuppertal (ots) - Am 05.12.2022, gegen 00:45 Uhr, kam es an der Kronprinzenstraße zu einem Raub in einem Restaurant. Drei unbekannte, maskierte Männer drangen in das Lokal ein, das zu diesem Zeitpunkt für Publikumsverkehr bereits geschlossen hatte. Unter Vorhalt von Messern verlangten sie die Herausgabe der Einnahmen. Nachdem sie Geld erbeuteten, flüchteten sie in ...

