POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei schwer Verletzte bei Unfall auf dem Neuen Hellweg

Recklinghausen (ots)

Als ein 37-jähriger Autofahrer aus Lünen vom Neuen Hellweg auf die Stahlbaustraße abbog, kollidierte er mit dem Wagen einer 69-jährigen aus Castrop-Rauxel, die ihm auf dem Neuen Hellweg entgegen kam. Beide Fahrende wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Neuen Hellweg (L654) in beide Richtungen. Der Unfall ereignete sich am heutigen Montag, um 07.50 Uhr.

