POL-HAM: Verletzte Radfahrerin nach Unfall auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots) - Eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hamm wurde am Mittwoch, 11. Januar, gegen 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Richard-Wagner-Straße / Hellweg schwer verletzt. Sie befuhr den Hellweg in südliche Richtung, als es zu einer Kollision mit einem linksabbiegenden VW eines 21-jährigen Mannes aus Albanien kam. Dieser beabsichtigte zuvor mit seinem PKW von der Straße Hellweg in ...

