POL-HAM: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Hamm (ots) - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einer EC-Karten-Betrügerin. Am 27. November, um 12.45 Uhr, hob die unbekannte Frau eine vierstellige Bargeldsumme in einer Bank an der Hohenhöveler Straße ab. Am Folgetag kam es zu einem Abhebungsversuch in einer Bankfiliale an der Altendorfer Straße in Essen. Eine Geldbörse samt der EC-Karte wurde zuvor aus der Jackentasche eines ...

