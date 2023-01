Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Betrügerin?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einer EC-Karten-Betrügerin.

Am 27. November, um 12.45 Uhr, hob die unbekannte Frau eine vierstellige Bargeldsumme in einer Bank an der Hohenhöveler Straße ab. Am Folgetag kam es zu einem Abhebungsversuch in einer Bankfiliale an der Altendorfer Straße in Essen.

Eine Geldbörse samt der EC-Karte wurde zuvor aus der Jackentasche eines 82-jährigen Mannes aus Hamm entwendet.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hr)

Link zum Fahndungsportal und dem Foto der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/95701

