Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern

Hamm (ots)

Zwei Männer haben sich am Montag, 9. Januar, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und zwei Frauen in ihren Wohnungen bestohlen.

Gegen 14.10 Uhr klingelten sie an der Wohnungstür einer 70-Jährigen in der Friesenstraße und zeigten einen gefälschten Ausweis vor. Die Männer gaben an, dass in der Nähe Bauarbeiten durchgeführt werden und deswegen die Heizung und Wasserrohre in umliegenden Wohnungen überprüft werden müssen. Die Seniorin ließ das Duo in ihre Wohnung und wurde durch einen der beiden abgelenkt. Nachdem die Unbekannten weg waren, bemerkte die 70-Jährige, dass aus ihrem Schlafzimmer eine Handtasche mit einer darin befindlichen Geldbörse gestohlen wurde.

Ein weiterer Fall ereignete sich kurz vorher gegen 13.30 Uhr in der Holstenstraße. Hier gelang es den Männern mit der gleichen Masche die Wohnung einer 88-Jährigen zu betreten und Schmuck und Bargeld zu stehlen.

Einer der Trickdiebe soll auffällig klein sein und einen Vollbart haben. Er hat schwarze, kurze Haare und war dunkel gekleidet. Der zweite Tatverdächtige ist größer, hat ebenfalls einen Vollbart und schwarze, kurze Haare. Auch er war dunkel gekleidet und trug auffällig weiße Sneaker-Turnschuhe. Beide sprachen akzentfrei deutsch.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Der Polizei liegen auch Hinweise zu Anrufen falscher Stadtwerkemitarbeiter vor, die ihr Erscheinen ankündigen, um Wasserleitungen auf einen angeblichen Legionellenbefall zu überprüfen.

Es ist damit zu rechnen, dass die Trickdiebe aktuell weitere Wohnungen im Stadtgebiet aufsuchen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen.

Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Währenddessen sollte man zur Sicherheit telefonisch bei den Stadtwerken nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell