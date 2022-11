Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unfall an Stoppstelle

Am Sonntag kam es bei Laichingen zu einem Unfall, nachdem ein Mann an einer Stoppstelle wohl ein anderes Auto übersah.

Gegen 13 Uhr fuhr ein 54-Jähriger in einem Nissan auf der aus Suppingen kommend in Richtung B 28. An der Kreuzung zur B 28 hielt er am dortigen Stopp-Schild zunächst an. Als er dann wieder losfuhr übersah er anscheinend einen aus Richtung Laichingen fahrenden 44-Jährigen in einem VW und fuhr los. Der VW prallte dann in die linke Seite des Nissans. Der Fahrer des VW und sein 52-jähriger Beifahrer erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachen sie zur Behandlung in Kliniken. Hierfür kam auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Nissan auf 10.000 Euro, am VW auf 20.000 Euro. Die Feuerwehren aus Laichingen und Suppingen sicherten und räumten die Unfallstelle. Abschlepper bargen beide Autos.

Hinweis:

Bei einem Stoppschild müssen Verkehrsteilnehmer anhalten, wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies sogar dann, wenn kein anders Fahrzeug zu sehen ist. Diese Pflicht soll Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, achtsam an einer Kreuzung oder Einmündung zu fahren. Sie dient dazu, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die sich diese Pflicht zu Herzen nehmen laufen weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu sein.

