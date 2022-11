Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Betrunkene Radfahrer

Am Sonntag fuhren zwei Männer mit ihren Rädern bei Mittelbiberach, obwohl sie zu viel Alkohol getrunken hatten.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr hörte ein Zeuge, dass sich drei Männer auf dem Fuß- und Radweg zwischen Biberach und Mittelbiberach streiten. Er rief deshalb die Polizei. Die Polizei Biberach fuhr zum Radweg und traf dort auf drei Männer mit Fahrrädern. Sie waren voller Schlamm und rochen nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass zwei der Männer, ein 34-Jähriger und ein 49-Jähriger, so viel getrunken hatten, dass sie nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen durften. Die Polizei brachte sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. beide erwartet nun eine Anzeige.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken mit dem Fahrrad unterwegs ist, bringt sich und andere in Gefahr. Außerdem machen sich Radfahrer strafbar, wenn sie eine bestimmte Menge Alkohl im Blut haben. Auch Geldbußen, Punkte in Flensburg und der Entzug des Führerscheins drohen. Riskieren Sie all das nicht. Geben sie Acht auf sich und trennen Sie Alkohol und die Teinahme am Straßenverkehr konsequent.

++++2298132, 2298144 (JS)

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell