Polizei Hagen

POL-HA: Tiefstehende Sonne blendet Autofahrer und führt zu Zusammenstoß mit Radfahrerin

Hagen-Vorhalle (ots)

Mittwoch (15.02.) gegen 09 Uhr übersah ein Taxifahrer beim Abbiegen eine Pedelec-Fahrerin. Der 43-Jährige war auf der Weststraße in Fahrtrichtung "Vorhaller Kreisel" unterwegs. Auf Höhe des Einmündungsbereichs wollte der Mann in die Untere Lindenstraße einbiegen. Der Hagener gab bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, sich aufgrund der tiefstehenden Sonne, die ihn geblendet hat, sehr langsam vorgetastet zu haben. Plötzlich habe er jedoch einen Knall wahrgenommen und angehalten. Die 33-jährige Pedelec-Fahrerin hatte sich auf dem Radweg befunden und wollte die Straße an der Ampel bei grün überqueren. Das Auto erfasste sie auf Höhe des linken Pedals. Sie stürzte daraufhin auf die rechte Seite. Die Frau aus Wetter erlitt hierbei leichte Verletzungen und gab an, selbständig einen Arzt aufzusuchen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.850 Euro. (arn)

