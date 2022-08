Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. Konstanz) Unfallverursacher gesucht 13.08.2022

Radolfzell (ots)

Am Samstag, 13.08.2022, im Zeitraum von 12.15 - 13.10 Uhr, wurde ein geparkter Daimler Benz, Typ B170, in Radolfzell von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Daimler war auf dem Messeplatz in der Güttinger Straße abgestellt. Nach Sachlage war der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Daimler geprallt und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Daimler wurde im hinteren linken Bereich beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Zum Zeitpunkt des Unfalls fand auf dem Messeplatz ein Flohmarkt statt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim PR Radolfzell unter Tel. 07732 950660 zu melden.

