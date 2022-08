Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Bohlingen

Lkr. Konstanz) Gebäudebrand (13.08.2022)

Singen-Bohlingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Gebäudebrand in Singen-Bohlingen, bei dem ein Wohnhaus mit angebauter Scheune zerstört wurde. Gegen halb vier bemerkten Nachbarn in der Straße Zum Espen das Feuer und konnten rechtzeitig den Hausbewohner wecken. Dieser blieb bei dem Brand unverletzt. Das Feuer zerstörte den Scheunenteil und griff auf den Wohntrakt über, so dass das Gebäude aktuell unbewohnbar ist. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 500 000.- EUR. Zur Brandursache können noch keine konkreten Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Singen war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell