Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Lkr. Rottweil) Rollerfahrer stürzt durch Überholvorgang

Zeugenaufruf (12.08.2022)

Lauterbach (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18.40 Uhr auf der L 108 zwischen Schramberg und Lauterbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde und der Unfallverursacher flüchtete. Ein 32-jähriger Rollerfahrer war in Richtung Lauterbach unterwegs und wurde in einer Rechtskurve von hinten durch ein schwarzes Auto überholt. Aufgrund von Gegenverkehr bremste das Auto ab und scherte vor dem Rollerfahrer sehr knapp ein. Dadurch musste der Rollerfahrer ebenfalls stark abbremsen und kam hierbei zu Fall. Er verletzte sich leicht, am Roller entstand ein Sachschaden von ca. 1000.- EUR. Das schwarze Auto sowie der Gegenverkehr hielten nicht an. Das Polizeirevier Schramberg bittet um Hinweise zur Klärung des Unfalles unter Telefon 07422/27010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell