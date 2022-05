Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220516-2: Versuchte Einbrüche in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Brühl, Hürth (ots)

In zwei Fällen haben unbekannte Täter in Brühl und Hürth versucht in Geschäftsräume einzudringen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten, zur Identität der Täter oder zu Fluchtfahrzeugen geben können.

In der Nacht zu Sonntag (15. Mai) beschädigten Unbekannte ein Schaufenster eines Naturkostgeschäfts an der Kölnstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter in der Zeit von 16.15 bis 7.10 Uhr die Fensterscheibe mit einem Stein einzuwerfen.

Zu einem zweiten Versuch kam es Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in Hürth an der Schulstraße. Dort hatten unbekannte Täter versucht in einen Metallhandel einzubrechen. Die drei Männer sind laut ersten Erkenntnissen auf das umfriedete Firmengelände geklettert und versuchten dort ein Rolltor einer Lagerhalle mit Hilfe eines Hubwagens aufzuhebeln. Alle drei Männer sollen von normaler Statur gewesen sein. Der erste Täter soll eine schwarze Jogginghose mit weißem Schriftzug auf dem linken Bein, weiße Sneaker, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Emblem links auf der Brust und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Der zweite Täter war ebenfalls mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Seine linke Hand soll außerdem verbunden gewesen sein und er soll gehumpelt haben. Der dritte Täter soll eine graue Jogginghose, einen grünen Kapuzenpullover mit weißem Schriftzug auf der Brust, eine schwarze Kappe und graue Sneaker getragen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell