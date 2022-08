Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall verletzt (12.08.2022)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5728 zwischen Schönwald und Oberkirnach am Freitagnachmittag verletzt worden. Ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer war auf der K 5728 von der "Fuchsfalle" kommend in Richtung Oberkirnach unterwegs. Im Bereich eines schattenwerfenden Waldstücks kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung fahrenden 68 Jahre alten Radler. Dieser stürzte in den Straßengraben und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, den Schaden am Suzuki schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro.

