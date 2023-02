Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt Paar in Gewahrsam nach Körperverletzung und Gefangenenbefreiung

Hagen-Altenhagen (ots)

Mittwoch (15.02.2023) gegen 21.45 Uhr nahmen Polizisten einen Mann und eine Frau vor einer Kneipe im Bereich der Friedensstraße/Hufelandstraße in Gewahrsam. Bei Eintreffen der Polizei lagen zwei Männer auf dem Boden, die miteinander rungen und sich schlugen. Die Beamten trennten die Personen voneinander. Es stellte sich heraus, dass einer der Männer, ein 37-Jähriger, Zeuge einer Auseinandersetzung geworden war, die er schlichten wollte. Der 37-Jährige gab an gesehen zu haben, wie ein 27-Jähriger seine 23-jährige Freundin schlug. Als er ihn davon abhalten wollte, kam es zu dem Gerangel und beide stürzten zu Boden. Auch ein 58-Jähriger geriet in den Konflikt. Er schilderte ebenfalls, lediglich schlichtend aktiv gewesen zu sein. Er habe vor der Kneipe geraucht und mitbekommen, wie sich eine Personengruppe lautstark stritt. Plötzlich sei der 27-Jährige auf ihn zugekommen und habe ihn an eine Wand geschubst und verletzt. Der Mann erlitt eine Platzwunde, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Während die Einsatzkräfte den Sachverhalt aufnahmen, schubste eine 23-Jährige die Beamten, um zu dem 27-Jährigen zu gelangen. Es handelte sich hierbei um die Freundin des Schalksmühlers, die ihn versuchte zu befreien, während die Polizisten ihn fixieren wollten. Als andere Einsatzkräfte sie davon abhielten, wehrte sie sich, versuchte sich zu entziehen und aus den Griffen der Beamten zu lösen. Ein Polizist musste Pfefferspray gegen sie einsetzen. Nachdem ihr Handschellen angelegt wurden, versuchte sie weiterhin um sich zu treten und schrie lautstark herum. Die Hagenerin hatte einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille und musste in Gewahrsam genommen werden. Sie erhielt Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung. Auch der 27-Jährige verhielt sich durchgehend körperlich und verbal aggressiv, sodass er ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde. Er gab lediglich an mit seiner Freundin auf der Straße gestanden zu haben, als er von einer Person nach hinten auf den Boden gerissen worden sei. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille und erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Alle eingesetzten Beamten blieben unverletzt und somit dienstfähig. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell