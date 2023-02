Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Imbiss - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Mit Pressemitteilung vom 15.02.2023 ("Drei jugendliche Einbrecher auf der Flucht gestellt") hat die Hagener Polizei über die Festnahme von drei Imbiss-Einbrechern berichtet. Ein Richter hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen Haftbefehl gegen zwei männliche (14 und 16) und eine weibliche Person (15) erlassen und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an. Den polizeibekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, dass sie am Dienstagmorgen (14.02.2023) in der Oberen Isenbergstraße in einen Imbiss eingebrochen sind. Dort stahlen sie Bargeld und flüchteten im Anschluss. Sie konnten im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei festgenommen werden. (sch)

