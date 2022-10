Münster (ots) - Speziell für Fahrrad- und Pedelec-Fahrende ab 65 Jahren bietet die Polizei Münster am kommenden Dienstag (18.10., 10 Uhr und 14 Uhr) erstmals eigene Sicherheitstrainings an. Noch sind in beiden Veranstaltungen Plätze frei. Interessierte können sich per E-Mail oder telefonisch anmelden. Wie komme ...

mehr