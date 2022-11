Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Supermarktbesitzer von Einbrecher niedergeschlagen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Dienstag (22. November) hielt sich der 42-jährige Besitzer eines Supermarktes "Am Engelsgraben" in Sankt Augustin in einem Nebenraum auf, als er gegen 02.00 Uhr durch ein klirrendes Geräusch aufmerksam wurde. Als er in den Verkaufsraum trat, traf er auf einen 21-jährigen Rösrather der den Glaseinsatz einer Schiebetür eingedrückt und sich so Zugang zu dem geschlossenen Geschäft verschafft hatte. Der Tatverdächtige schlug dem 42-Jährigen ins Gesicht, wodurch er zu Boden ging. Anschließend trat der 21-Jährige mehrfach auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und forderte Bier. Da das Geschäft kein Bier führt, übergab der Ladeninhaber dem Täter einen 10- Euro-Schein, damit dieser von ihm ablässt und sich irgendwo Bier kaufen kann.

Der Rösrather nahm das Geld und ging in Richtung Wohnpark Niederpleis davon. Die alarmierte Polizei nahm sofort die Fahndung nach dem Tatverdächtigen auf und konnte den 21-Jährigen in der Nähe des Tatortes stellen und vorläufig festnehmen. Dem Verdächtigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe wegen eines möglichen Drogen- und Alkoholkonsums entnommen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdeliktes gegen den 21-Jährigen, der nach Abschluss der ersten Polizeimaßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell