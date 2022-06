POL-OG: Baden-Baden - Falsche Polizeibeamte

Gernsbach (ots) - Aufgrund seines unrühmlichen Verhaltens am Mittwochabend in einer Bankfiliale in der Eisenlohrstraße sieht ein 39 Jahre alter Mann nun einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung entgegen. Der Enddreißiger steht im Verdacht, gegen 20.30 Uhr in dem Vorraum der Filiale randaliert und so einen erheblichen Schaden verursacht zu haben. Er konnte kurz darauf vorläufig festgenommen werden. /ya Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

mehr