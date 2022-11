Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrzeugdiebstahl in Troisdorf

Troisdorf (ots)

Am Freitagmorgen (18. November) bemerkte ein Mann in Troisdorf den Diebstahl seines Pkw. Nach Angaben des 73-Jährigen hatte er sein Auto am Vorabend gegen 20.00 Uhr vor seinem Haus in der Straße "Zum Altenforst" abgestellt. Am Freitag bemerkte der Fahrzeugbesitzer gegen 8.00 Uhr, dass sein BMW nicht mehr in einer der Parktasche vor seinem Haus stand. Beide Fahrzeugschlüssel befanden sich weiterhin in der Wohnung des Troisdorfers. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zum Verbleib des schwarzen BMW der 1er-Reihe mit Siegburger Kennzeichen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

