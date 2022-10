POL-MK: Betrug über Onlineversandhändler

Iserlohn (ots) - Einbruch in Wohnung Unbekannte sind am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rahmenstraße eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungseingangstür auf, durchwühlten Schränke etc. und entwendeten Bargeld und Schmuck. Täterhinweise liegen nicht vor. Versuchter Einbruch in Handyladen Heute Morgen, gegen ...

