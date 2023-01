POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm/ Wohnmobil aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an einer Tankstelle Auf dem Quellberg den Münzautomaten eines Staubsaugers aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Dienstag (17.01.23) und 8 Uhr am Mittwoch (18.01.23). Die Täter entwendeten eine Geldkassette. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

