Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Hofgarten/ Verteilerkasten beschädigt

Coesfeld (ots)

Jemand Unbekanntes hat mit einem Fahrzeug einen Stromverteilerkasten an der Straße Am Hofgarten beschädigt. Aufgefallen ist das am Mittwoch (18.01.23) gegen 13 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

