POL-MA: Rauenberg/BAB 6: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht - Pressemitteilung Nr.3

Wie am 26.07.2022 bereits berichtet, ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, unmittelbar vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ein Fahrzeug mit insgesamt 5 beteiligten Fahrzeugen.

Ein unbekannter Pkw-Fahrer war gegen 13.15 Uhr auf der mittleren Fahrspur in Richtung Mannheim unterwegs. Als er, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, zum Überholen auf die linke Fahrspur wechselte, musste dort fahrender Mercedes-Fahrer weiter nach links ausweichen und prallte die Betongleitwand. Das Fahrzeug kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Ein nachfolgender Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Mercedes. In der weiteren Folge fuhr ein Suzuki auf den Audi und ein Ford auf den Suzuki. Dabei wurden alle vier Fahrzeuge zusammengeschoben. Der Unbekannte, der unachtsam den Fahrstreifen gewechselt hatte, fuhr einfach davon.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 42-jährige Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 60.000 Euro geschätzt.

Nähere Informationen zum flüchtigen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

