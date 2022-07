POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Zwei Trickdiebinnen erbeuten in der Wohnung einer 87-Jährigen Schmuck; Zeugenaufruf und Warnhinweis der Polizei

Heidelberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:15 Uhr soll ein bislang unbekannter Autofahrer im Kreuzungsbereich Rohrbacher Straße / Bergheimer Straße im Vorbeifahren einen 63-jährigen Rollstuhlfahrer am Arm touchiert haben und anschließend geflüchtet sein. Der 63-Jährige überquerte die Straße an einer Ampel, erreichte aber die gegenüberliegende Straßenseite nicht während der Grünphase, weshalb er sich ...

mehr